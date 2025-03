Prefeitura de Porto Velho disponibiliza atendimentos odontológicos gratuitos

No Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado em 20 de março, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça seu compromisso com a saúde da população ao oferecer serviços odontológicos gratuitos em toda a rede municipal, desde atendimentos básicos até os procedimentos especializados.

Na rede de atenção básica da zona urbana e rural são disponibilizados serviços como limpeza, aplicação de flúor, restaurações, extrações simples e mais. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio, que pode ser efetuado diretamente na unidade de saúde mais próxima ou através do agente comunitário de saúde da área.

Para tratamentos mais complexos, como endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento de gengivas), cirurgias buco-maxilo-faciais, e de pessoas com necessidades especiais (PNE), os pacientes são encaminhados aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

Para tratamentos mais complexos os pacientes são encaminhados aos CEOs Em Porto Velho, a Semusa disponibiliza três pontos de atendimentos especializados de odontologia, sendo dois CEOs na zona Leste e um na zona Sul. Os atendimentos nesses centros ocorrem mediante agendamento prévio pelo sistema de regulação municipal.

O paciente passa por avaliação do dentista da unidade, que, ao identificar a necessidade de um procedimento especializado, faz a solicitação. Com o encaminhamento em mãos, o paciente procura o setor de regulação da própria unidade onde foi atendido para cadastrar o pedido.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Casos de urgência ou emergência odontológica também podem ser resolvidos na rede municipal de saúde, através das UPAs Sul e Leste. Nestas unidades são resolvidos casos como fraturas e traumas decorrentes de acidentes, dores agudas, suturas de lábio, língua e gengiva, entre outros casos.

Os atendimentos nas duas UPAS são realizados da seguinte forma:

• UPA Leste: Atendimento odontológico 24 horas, todos os dias da semana.

• UPA Sul: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL

Atividades de promoção educativa em saúde bucal também fazem parte das ações desenvolvidas pela Semusa, com objetivo de conscientizar, prevenir e tratar problemas dentários.

Para tanto, são promovidos eventos em escolas, igrejas, unidades de saúde, comunidade, com a execução de atividades como escovação supervisionada e procedimentos odontológicos com técnica de mínima intervenção, incluindo aplicação de selante para ajudar na preservação dos dentinhos, além da distribuição de kits de limpeza com escova, fio dental e creme dental.

Durante a escovação supervisionada, os profissionais ensinam detalhadamente, mediante protótipos, a forma correta de higienizar a boca, escovar os dentes, o que causa a cárie dentária e outros problemas de saúde bucal como gengivite, mau hálito, e a importância de uma alimentação saudável.

