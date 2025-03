Prefeitura de Porto Velho realiza a 1ª edição da Feira da Mulher do Norte

Em alusão ao Dia do Artesão, comemorado anualmente no dia 19 de março, a Prefeitura de Porto Velho realizou a 1ª edição da Feira da Mulher do Norte. Organizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), o evento aconteceu ao final da tarde de quarta-feira (19), no pátio do Mercado Cultural, no centro histórico da cidade.

Prefeitura oferece a estrutura para que artesãs possam expor seus produtos “Essa feira tem como objetivo abrir espaço e oportunidades para ascensão de renda das mulheres, onde a Prefeitura oferece a estrutura para que essas artesãs possam expor seus produtos e, assim, ganhar seu dinheiro e ter uma vida mais digna”, explicou a titular da Coordenadoria de Mulheres, Anne Cleyanne.

No total, 15 mulheres foram selecionadas para participar da feira. Além do espaço, a Prefeitura contribuiu com a divulgação do evento e com toda a mobilização, por meio da CPPM, para que a população entenda e prestigie o trabalho das artesãs, que já participam de outras feiras organizadas por elas mesmas.

“Essa feira é só um núcleo, é uma pequena ação dentro de várias outras ações, porque essas artesãs, tanto quanto as outras empreendedoras, também recebem o acompanhamento da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, por determinação do prefeito Léo Moraes”, comentou Cleyanne.

Artesã Terezinha Frazão trabalha com acessórios em miçangas Por se tratar de um evento totalmente alusivo ao Dia do Artesão, a feira foi voltada somente para esse segmento, com uma grande variedade de produtos feitos com linhas, sementes e tecidos, entre outros. As mulheres capricharam e cada uma expôs o seu melhor, como bonecas feitas à mão, cordão, pulseiras e colares em geral, tanto biojoias quanto miçangas.

PARTICIPANTES

A artesã Terezinha Frazão, mais conhecida como ‘Tetê Frazão’, que trabalha com acessórios em miçangas, disse que a feira é uma ótima oportunidade não somente para vender, mas também como uma grande vitrine para que o público conheça o seu trabalho e das demais participantes.

Grande oportunidade para o artesanato e Porto Velho precisa disso, completou a artesã Fran Frazão “Nossa cidade tem muitos artesãos e eu estou muito feliz porque estão surgindo esses projetos que dão oportunidades. Às vezes, você está numa feira e quer muito vender, mas, além disso, aqui é uma vitrine maravilhosa que faz com que as pessoas conheçam o nosso trabalho. As pessoas não têm noção do quanto os artesãos de Porto Velho têm coisas maravilhosas para mostrar”, destacou.

“Foi muito importante eu ser chamada para esse primeiro evento da feira. Eu fiquei muito feliz porque você mostra o seu serviço, o que você faz de melhor e isso chama a atenção dos clientes que vêm nos prestigiar. Isso aqui dá visibilidade pra gente, é uma grande oportunidade para o artesanato e Porto Velho precisa disso”, completou a artesã Fran Frazão.

Texto:Augusto Soares

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)