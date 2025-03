"Arte da Beira" celebra o artesanato e a cultura em Porto Velho

>

Evento no Mercado Cultural reúne artesãos, artistas e comunidade com programação especial

Semana do Artesão tem o objetivo de consolidar o artesanato como um setor econômico sustentável A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realiza de 28 a 30 de março o evento "Arte da Beira – Semana do Artesanato", em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado neste 19 de março. A programação acontece na área externa do Mercado Cultural e reúne artesãos, artistas e a comunidade para valorizar a cultura e a economia criativa local.

A solenidade de abertura ocorre no dia 28, às 18h30, e as atividades seguem diariamente das 16h às 20h, com encerramento no domingo (30), às 17h. O evento busca fortalecer a identidade cultural da cidade, homenageando os artesãos e destacando o significado do termo "beradeiro", que representa os povos ribeirinhos e sua tradição artesanal.

Além da exposição de peças artesanais, o evento oferece apresentações culturais, performances artísticas, oficinas técnicas e demonstrações ao vivo, proporcionando aprendizado e troca de experiências entre os participantes.

Um dos destaques da programação é o Concurso da Melhor Biojoia de Porto Velho, que premia criações inovadoras feitas com materiais regionais e técnicas artesanais tradicionais. As peças são avaliadas por um júri técnico e pelo voto popular, incentivando a valorização do artesanato sustentável e da identidade criativa local.

A Semana do Artesão tem o objetivo de consolidar o artesanato como um setor econômico sustentável, promovendo geração de renda, capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo criativo. O evento também conta com atrações como o Tacacá Musical, o projeto Turismo na Melhor Idade e apresentações folclóricas de quadrilhas e bois-bumbás, reforçando a cultura regional e proporcionando momentos de lazer para a população.

Texto:Renata Beccária

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)