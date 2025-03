Romário destaca importância do Dia Internacional da Síndrome de Down

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta quarta-feira (19), o senador Romário (PL-RJ) destacou a importância do Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado neste sábado (21). O parlamentar ressaltou a necessidade de se promover autonomia, respeito e cidadania plena para pessoas com a condição genética e citou o exemplo de sua filha, Ivy, de 20 anos, que estuda para ser atriz e, segundo ele, é uma jovem "com a energia, paixão e os sonhos como qualquer uma da sua idade".

— Esta é a lição que devemos deixar: com todas as suas características próprias, toda pessoa com síndrome de Down tem o direito absoluto e inalienável de viver de forma plena, de estudar, trabalhar e ser feliz, de fazer aquilo a que estiver disposta, de batalhar pelos seus projetos e ambições, de ser aquilo que quiser e explorar o talento que tiver — afirmou.

O senador mencionou a atuação do Parlamento na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras, destacando que muitos senadores incorporaram a causa como prioridade. Ele citou o exemplo de sua assessora Elaine, uma pessoa com síndrome de Down que, segundo ele, prova diariamente a capacidade de contribuição desse grupo para a sociedade.

Romário recebeu homenagens da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que enalteceram sua trajetória na defesa da inclusão. Damares destacou que sua atuação marcou o antes e o depois na luta pelos direitos das pessoas com Down no Brasil, enquanto Kajuru ressaltou a inspiração que Romário representa. O senador reafirmou seu compromisso com a causa e garantiu que seguirá na luta por avanços e reconhecimento para essas pessoas.