Chico Rodrigues destaca investimentos na agricultura familiar em Roraima

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (19), sua atuação parlamentar em defesa da agricultura em Roraima, com foco na agricultura familiar. Ele ressaltou que tem direcionado recursos para apoiar pequenos produtores, assegurando a aquisição de maquinário, equipamentos, sementes e insumos.

—A defesa da agricultura tem sido uma marca do mandato, especialmente dos pequenos produtores que vivem do que plantam. A sabedoria popular nos lembra que "se o campo não planta, a cidade não janta". Compreendo que incentivar a atividade agrícola é estimular uma produção farta e de qualidade que colabora para a geração de renda e de oportunidades.Tenho o imenso orgulho de ter destinado, nos últimos anos, um volume vultoso de recursos para atender todos os segmentos da economia do nosso estado. Desse volume, milhões de reais investidos na agricultura foram para apoiar a mulher do campo — disse.

O senador ressaltou que os investimentos contemplam todos os municípios de Roraima, incluindo a entrega de mais de 60 caminhões e 40 tratores agrícolas com implementos. Além disso, mencionou iniciativas para modernizar a produção rural, como a implantação de sistemas de irrigação com tecnologia solar, e lembrou parcerias com o governo estadual e com a prefeitura da capital, Boa Vista.

Rondrigues também enfatizou o potencial estratégico de Roraima para expandir mercados.

— Nossa localização geopolítica é invejável em relação aos demais estados do Brasil. Estamos na fronteira Norte, com mais de 1.000 km de divisa com a Guiana e mais de 1.000 km com a Venezuela. Isso nos coloca diante de um grande mercado no Caribe, que podemos abastecer com a produção dos nossos agricultores, além de sermos um importante fornecedor para o estado do Amazonas — observou.