Prefeitura executa cronograma de limpeza em unidades escolares rurais da capital

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reitera o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a qualidade da educação e o bem-estar de toda a comunidade escolar e, neste sentido, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), através do Departamento de Patrimônio, Arquivo, Logística, Conservação e Reparo (DPLCR), vem executando desde o início do ano o cronograma de roço, limpeza, rastelagem e varrição nas unidades escolares rurais de Porto Velho.

Em dois meses, a equipe já realizou o trabalho nas escolas:

Olympia Salvatore (BR-364, km 128, Vila de Jirau);

Encantos de Mutum (Nova Mutum Paraná);

José Rodrigues (Br-319 - Estrada do Jatuarana, 21, Vila Franciscana);

Riacho Azul (Ramal São Domingos Assentamento Riacho Azul);

Engenho do Madeira (Agrovila Novo Engenho, margem esquerda do rio Madeira);

Prof. Maria Angelica Queiroz de Oliveira (Nova Alianca, baixo Madeira, distrito de São Carlos);

Antônio Augusto (Vila Nova de Teotônio);

Escola Manoel Pedro Pereira, localizada na BR-364 Km 24, sentido Acre);

São Luiz Gonzaga (Comunidade de Brasileira);

Vale do Jamari (Vila Calderitas);

Rio Verde ( Rio Jamari/São Carlos);

Erialdo Gomes do Carmo (Estrada Treze de Setembro);

Jerusalém da Amazônia ( BR-364 KM 13 );

Francisco Sales (Vila Coderom);

Progresso (Linha Progresso);

Deigmar Moraes (Estrada da Penal, baixo Madeira);

Heitor Villa Lobos (BR-319 – Linha C01 – Ramal N. Senhora do. Rosário).

Com o período chuvoso, a vegetação cresce mais rapidamente, e atento a isto, a equipe já está organizando o retorno às unidades que receberam o serviço anteriormente.

Texto:Meiry Santos

Foto:Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)