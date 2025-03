Com parceria da Prefeitura, Dia do Artesão mostra força da tradição em Porto Velho

Nesta quarta-feira (19) se comemora o Dia do Artesão, uma profissão que remonta à própria natureza da humanidade, sendo responsável por uma transformação econômica e social ao longo das eras.

No Brasil, os primeiros relatos de artesãos começaram nas aldeias indígenas, onde a manipulação dos recursos da floresta eram fartamente utilizados como matéria-prima para os seus trabalhos, tradição que se manteve e se repete até os dias atuais.

Em Porto Velho, o trabalho desenvolvido pela artesã Hadassa Oliveira reflete bem esse universo de cultura e arte que envolve a profissão de artesão. Especialista na técnica da biojoia, ela conseguiu conhecer o mundo e manter o seu sustento através da paixão pelo artesanato da Amazônia.

"Eu comecei como artesã ainda adolescente, para ajudar a minha mãe, e aos 23 anos eu casei com uma pessoa artesã, e juntos ampliamos nosso conhecimento sobre esse trabalho. Eu já era joalheira dentro dos meus princípios alternativos, mas a técnica da biojoia foi o que mudou a minha visão", disse Hadassa Oliveira.

Além do trabalho de criação, a artesã Hadassa Oliveira também fomenta o crescimento da profissão de artesão em Porto Velho, lecionando sobre a sua técnica desenvolvida com a inspiração de artistas regionais.

"Eu faço isso ao longo de 27 anos, mas também o meu conhecimento se aperfeiçoou, eu não sou apenas uma profissional autoral, como também ensino as pessoas a terem uma base conceitual do artesanato da Amazônia e do Brasil", falou Hadassa Oliveira.

Ela também destacou que todos que desejam aprender a profissão do artesanato são muito bem-vindos nesse mundo que, além de renda, serve em um caráter terapêutico. A artesã parabenizou a todos os artesãos.

"Me surpreende ver que no mercado existem pessoas que realmente somam com o meu trabalho. Então, muitas pessoas conhecem a essência do meu trabalho, nós temos grandes referências em Rondônia. Eu posso dizer hoje que eu vivo e sobrevivo da minha arte. Eu desejo para quem quiser entrar no artesanato que seja muito bem-vindo", comentou Hadassa Oliveira

Atualmente, a Prefeitura de Porto Velho vem atuando de forma sistemática em um calendário de exposição dos trabalhos de artesãos dotados de vários estilos e técnicas, que precisam de fomento para comercializar suas criações artesanais.

FEIRA MULHER DO NORTE

Para celebrar a data, a Prefeitura de Porto Velho promove nesta quarta (19), a Feira Mulher do Norte, que começa a partir das 16h e vai até as 21h no Mercado Cultural.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)