Semáforos são instalados no cruzamento da avenida Jatuarana com rua Açaí para reduzir acidentes

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), está implementando nova intervenção no cruzamento da avenida Jatuarana com a rua Açaí, na zona Sul da cidade. Desde a última segunda-feira (17), novos semáforos entraram em funcionamento no local.

De acordo com a Semtran, o objetivo é reduzir acidentes e melhorar a segurança de motoristas e pedestres na região. Segundo o secretário da Semtran, Iremar Torres de Lima, a medida foi adotada após estudos e diagnósticos do alto número de acidentes registrados no cruzamento.

“Essa é uma determinação do prefeito Léo Moraes, reorganizarmos o trânsito na nossa capital. Essa mudança no cruzamento foi feita após estudos técnicos, em que identificamos a necessidade de uma sinalização eficiente para organizar o trânsito e, principalmente, garantir mais segurança”, disse o secretário.

Outro ponto em destaque é que a conversão à esquerda foi proibida, e a recomendação da secretaria é que o condutor faça o "looping de quadra" (contorno na quadra à direita), para cruzar a via ou transitar na mesma, no sentido contrário, com maior conforto e segurança para veículos e pedestres.

Equipes da Semtran continuam no local, orientando os motoristas e pedestres A equipe implantou os semáforos de três tempos na avenida Jatuarana, para ficar sincronizado com a rua Açaí para melhorar a fluidez. Vale destacar que a avenida Jatuarana tem um movimento altíssimo de veículos. Equipes da Semtran continuam no local, orientando os motoristas e pedestres.

Também será realizada a implantação de sinalização, como a pintura da faixa de pedestres. Os equipamentos semafóricos atendem solicitações dos comerciantes e moradores, que enfrentavam dificuldades para transitar pela região por conta da grande movimentação, em especial nos horários de pico. Ainda segundo a pasta, outros cruzamentos da cidade também receberão os equipamentos semafóricos pelos próximos meses.

“A gente tem vários pontos em análise e muitos deles concluímos os estudos, sendo o principal motivo da necessidade o registro de acidentes. Além disso, também vamos remover semáforos onde a volumetria caiu drasticamente e não há necessidade de ter os equipamentos naqueles pontos”, finaliza o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)