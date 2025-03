Prefeitura de Porto Velho divulga último chamamento público para recadastramento do Ipam

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (Ipam) publicou a Portaria nº 123/2025 , no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, nesta quarta-feira (19), comunicando o último chamamento público para realização do Censo Previdenciário dos segurados aposentados, pensionistas e ativos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município.

Este é o 4º chamamento que ocorre em virtude do não recadastramento por parte de alguns segurados, que deverão efetivar o Censo Previdenciário na modalidade on-line por meio do link: https://nuvem.agendacenso.com.br/ipam .

O Ipam reitera que aqueles que não realizarem o recadastramento obrigatório até 4 de abril de 2025 terão o pagamento suspenso, o que só será restabelecido quando houver a regularização, garantindo-se a integralidade dos respectivos proventos pendentes.

Para mais informações sobre o Censo Previdenciário 2024, o Ipam oferece o contato de WhatsApp: (65) 4042-1960, ou o e-mail: [email protected].

Veja aqui o chamamento com a lista completa dos convocados para a realizar o censo.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

