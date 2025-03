Semusa leva orientações sobre preservação dos recursos hídricos para estudantes em Porto Velho

Nesta terça-feira (18), os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de Abril participaram de diversas atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. A ação faz parte da programação da Semana da Água de 2025, de 17 a 21 de março, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa)

De acordo com Semusa, as atividades estão sendo desenvolvidas nas escolas municipais e estaduais com objetivo de informar e conscientizar sobre a importância dos recursos hídricos para o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida. As ações são coordenadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa, através do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiágua).

Segundo o fiscal da Vigilância Sanitária e responsável pelo programa Vigiágua, Horton Hellmann, “a gente realiza essa palestra com a forma mais didática possível, com desenhos e figuras, e tentando alinhar com a realidade do estudante, para que eles possam entender a importância da água. Dicas na hora de escovar os dentes, tomar banho e na hora de beber a água”, disse o responsável pelo programa.

Além disso, através de um conjunto de procedimentos, o programa busca reduzir os riscos de doenças transmitidas pela água contaminada e promover o consumo de água potável para a população.

Estudantes receberam informações sobre o processo de desinfecção por meio de desinfetantes para matar os microrganismos na água Durante o evento, os estudantes também receberam informações sobre o processo de desinfecção por meio de desinfetantes para matar os microrganismos na água. Uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) também participou do evento com dicas de cuidados com os alimentos.

De acordo com a diretora da escola, Lúcia Lopes, a ação da Semusa complementa as ações que a instituição desenvolve em sala de aula. “Para eles é uma concretização do trabalho realizado pelo plano de curso. É importante essa parceria com a Prefeitura, pois aqui os nossos alunos têm um aprendizado diferenciado especial nessas datas comemorativas”, disse a diretora.

Entre as ações do Vigiágua, destaque para a avaliação da qualidade da água consumida pela população, monitoramento dos padrões de potabilidade, identificação dos fatores de riscos à saúde e exames da integridade dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

O Dia Mundial da Água, comemorado a cada 22 de março desde 1993, é uma iniciativa global apoiada pelas Nações Unidas para destacar a importância da água doce para o nosso planeta e a necessidade de combater sua escassez em todo o mundo, já que cerca de 2,2 bilhões de pessoas continuam sem acesso à água potável.

Todos os anos a ONU propõe um tema para discussão, sendo que em 2025 a temática em pauta é a "Preservação das Geleiras". O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de preservar as geleiras e reduzir as emissões de carbono.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)