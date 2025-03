Amin critica aumento de tarifas para aviação em Santa Catarina

O senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (18), que a suspensão temporária do aumento das tarifas aeroportuárias em Joinville (SC) não resolve a insegurança no setor. Ele cobrou uma solução definitiva para a questão. Ele destacou a importância da cidade que, além de ser um dos principais polos industriais do Brasil, possui grande relevância cultural, abrigando a única escola do balé Bolshoi fora da Rússia. A cidade costuma sediar eventos de reconhecimento internacional. Para o senador, é essencial que a conectividade aérea do município seja tratada com prioridade.

O parlamentar ressaltou que a suspensão do reajuste tarifário por 60 dias trouxe um alívio momentâneo, mas a situação exige uma solução definitiva. Ele explicou que o pedido para suspender o reajuste foi feito pela bancada catarinense e atendido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. No entanto, segundo Amin, é necessário garantir que novos aumentos não sejam impostos sem um amplo debate sobre os impactos para os municípios.

— Não podemos aceitar que mudanças tão significativas sejam impostas sem um planejamento adequado. A suspensão deu um respiro à cidade. Mas precisamos transformar essa decisão em algo perene, que assegure previsibilidade e respeito ao setor produtivo e aos cidadãos que dependem do transporte aéreo — defendeu.

Amin explicou que, durante audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), foi solicitado um posicionamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre as mudanças. Entre as preocupações apresentadas, estão a interrupção de voos da empresa Azul para diversas cidades, incluindo Jaguaruna e Correia Pinto, em Santa Catarina. Além disso, o senador mencionou os impactos financeiros causados pelo aumento das tarifas aeroportuárias, que afetam diretamente a competitividade do estado.