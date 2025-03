Bailarina da Praça faz parte da identidade cultural de Porto Velho

Uma trajetória de amor dedicada à cidade de Porto Velho e aos movimentos culturais. Filha de amazonenses, mãe de três filhos e avó de cinco netos, Elielza Ramos Freire, a Bailarina da Praça, ficou conhecida pelas apresentações artísticas nas praças e em eventos importantes da capital.

A Bailarina da Praça é sempre reconhecida e admirada por sua alegria, figurinos encantadores e, principalmente, dança nas apresentações ao ar livre, em especial nas praças. Por esse caminho trilhado pelas ruas da cidade, nesta terça-feira (18) a Bailarina da Praça foi nomeada no Diário Oficial como servidora da Prefeitura de Porto Velho.

A novidade foi anunciada pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que destacou a importância artística da Bailarina da Praça para a identidade cultural do município. “Com sua dança, alegria e amor por Porto Velho, ela marcou gerações e é um patrimônio histórico da nossa capital. E toda essa alegria e carisma estarão diariamente aqui na Prefeitura”, disse o prefeito.

Segundo a Bailarina da Praça, a nomeação foi um reconhecimento pelo que fez nesses anos. “Depois de tantos anos, agora a Bailarina é funcionária do prefeito, isso não é uma alegria muito grande? Estou muito feliz porque agora eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. É uma oportunidade muito boa, porque ninguém tinha feito isso por mim”, conclui a Bailarina.

Desde a década de 1990, a Bailarina promove diversas festas infantis gratuitas para as famílias em alusão a datas comemorativas. Sempre vestida com um figurino encantador e usando asas de borboleta, ela ficou marcada no imaginário do povo.

A Bailarina também sempre realiza seus aniversários gratuitos na praça Marechal Rondon. Em 2025, ela foi homenageada pelo bloco carnavalesco Pirarucu do Madeira, pela resistência cultural da capital.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)