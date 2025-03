Prefeitura realiza Feira da Mulher do Norte para fomentar o empreendedorismo feminino em Porto Velho

Fomentar o empreendedorismo feminino, fortalecer a cultura local e regional por meio do artesanato e a geração de renda. Estes são alguns dos objetivos da Feira da Mulher do Norte, que acontece nesta quarta-feira (19), no Mercado Cultural, localizado à avenida Presidente Dutra, 2816, Centro, das 16h às 21h. O evento é uma iniciativa da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) da Prefeitura de Porto Velho.

A coordenadoria informa que para participar as interessadas precisam se inscrever no formulário disponível, assinar (autorizar) os termos de consentimento, comprometimento, uso e utilização de imagem e vídeo. Contato para mais informações: (69) 98141-5594.

A Prefeitura de Porto Velho, ao realizar a Feira da Mulher do Norte, está construindo um espaço acolhedor somado à oferta de oportunidades para as empreendedoras artesãs, que com seu trabalho de altíssima qualidade, elevam, embelezam e afirmam a identidade regional mediante a cultura nortista.

O prefeito Léo Moraes apoia a Feira, por acreditar que ela também vai promover, não apenas o empreendedorismo, mas o empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, contribuir para a melhoria da autoestima e saúde mental das mulheres participantes.

GRATUITO

Não é cobrada nenhuma taxa para a participação na Feira, sendo apenas necessário levar uma mesa para a disposição dos produtos, pois a Prefeitura disponibiliza tendas para as participantes. A orientação é que todas cheguem com 30 minutos de antecedência para a organização do seu espaço e produtos.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)