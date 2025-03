Decreto oficializa a redução em 50% do valor da tarifa social do transporte público de Porto Velho

Foi publicado nesta terça-feira (18), no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, o Decreto n.º 20.846 que oficializa a redução da tarifa do transporte coletivo para o valor de R$ 3, colocando Porto Velho (RO) na condição de capital com o menor preço do transporte público no Brasil.

Em entrevista coletiva, o prefeito Léo Moraes esclareceu as dúvidas da imprensa e afirmou que essa redução na tarifa vem acompanhada de um intenso planejamento realizado em uma integração entre Prefeitura, concessionária responsável pelo transporte coletivo e empresariado.

"Essa redução veio após um diálogo intenso sobre as medidas que poderiam ser tomadas para resolver essa questão, que era um anseio da população porto-velhense há vários anos. Esse Decreto é uma grande conquista para a cidade de Porto Velho e o início de uma série de medidas que serão tomadas dentro desse eixo", destacou o prefeito Léo Moraes.

Ainda de acordo com Léo Moraes, nem a concessionária do transporte coletivo e nem a Prefeitura de Porto Velho arcarão com qualquer custo adicional ou valor de prejuízo por conta dessa redução da tarifa, uma vez que o planejamento foi detalhado através do sistema compensatório.

O prefeito ainda ressaltou o impulsionamento que essa medida dará ao comércio da capital rondoniense, uma vez que cortará pela metade o valor pago pelos empregadores aos seus colaboradores para ir e vir do local de trabalho.

"Estamos fortalecendo o comércio local, que terá um alívio com essa redução no preço da passagem de ônibus, agora os empregadores terão mais oportunidade de investimento e poder de contratação de novos colaboradores", declarou Léo Moraes.

Reformas, ampliações e construções de novos pontos de ônibus também estão na pauta de ações da Prefeitura de Porto Velho. O novo valor da tarifa de ônibus em Porto Velho começa a valer a partir da próxima segunda-feira (24).

Também participaram da entrevista coletiva o secretário de Trânsito, Iremar Lima, o presidente da Fecomércio, Raniery Coelho, e o secretário municipal de Fazenda, Wagner Garcia de Freitas.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)