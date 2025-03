Prefeitura realiza capacitação de gestores escolares com objetivo de melhorar os indicadores da educação básica

Com foco na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está realizando os Encontros Formativos de Gestores e Supervisores do Ensino Fundamental. O primeiro aconteceu na tarde de segunda-feira (17), no Teatro Banzeiros e o segundo, na manhã e tarde de terça (18), na Escola Superior de Contas.

“Estamos reunidos com todos os gestores das escolas da rede municipal de ensino, fazendo uma análise dos resultados dos anos anteriores, especialmente de 2024, para traçarmos estratégias de melhoria da qualidade da educação básica no município”, explicou o secretário Leonardo Leocádio.

O trabalho é realizado em parceria com o Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO), sob a liderança da consultora de educação, professora Rita Paulon, que presta assessoria nos programas das políticas de alfabetização nacional, voltadas para a Alfabetização na Idade Certa (educação infantil e ensino fundamental).

Leocádio informou que este ano o município tem duas avaliações importantes dos índices da educação básica, tanto a nível federal quanto estadual. Por isso, por determinação do prefeito Léo Moraes, a Semed já está fazendo todo um planejamento com os diretores das escolas com o objetivo de alcançar os melhores resultados, proporcionando educação da melhor qualidade aos alunos da rede pública municipal.

Trabalho é realizado em parceria com o Tribunal de Contas de Rondônia "Estamos fazendo essa análise por escola, de quem está abaixo do básico, quem está no básico e quem está proficiente. A gente está buscando os dados de todas as escolas da rede, por isso que a gente convocou os diretores para estarem presentes", completou.

Depois da análise de dados escola por escola, os gestores escolares participam de um segundo momento do evento nas salas, para que eles possam refletir no resultado individual de cada escola. A partir daí, monta-se um planejamento estratégico para a melhoria desses indicadores.

PROFESSORES

O professor da Escola Som da Craviola, na zona Leste da capital, Antônio de Moura, disse que a formação é muito positiva, especialmente para a comunidade estudantil, pelo fato de proporcionar à escola oferecer uma aprendizagem com mais qualidade, baseada em indicadores e em estratégias que certamente darão os melhores resultados para os estudantes.

"Essa formação está sendo bem precisa, apresentando dados, índices e conteúdos que nos levam direto ao foco do problema, onde precisamos avançar. Então, vamos traçar estratégias junto com a nossa equipe para melhorar e alavancar esses índices, para que nossos alunos consigam progredir na questão da alfabetização, para que aprendam a ler e compreender", comentou a professora Dinara Brasil, vice-diretora da Escola Francisco José Chiquilito Coimbra Erse, localizada na comunidade de Aliança, zona rural de Porto Velho.

Texto:Augusto Soares

Foto:Augusto Soares

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)