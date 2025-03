Prefeitura de Porto Velho planeja políticas públicas para educação com uso de georreferenciamento

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) se reuniu com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) e a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), para discutir o uso do georreferenciamento para o planejamento e execução de políticas públicas na educação de Porto Velho. O objetivo é resolver problemas estruturais e otimizar a gestão das unidades escolares do município.

Entre as principais propostas estão o mapeamento das escolas em prédios alugados e a identificação de locais estratégicos para a construção de novas unidades em terrenos próprios da Prefeitura. Além disso, serão criados mapas de calor dos endereços dos alunos matriculados, baseados nos dados da gestão municipal, para identificar as demandas de vagas por regiões.

O secretário da Semed, Leonardo Pereira, destacou que o mapeamento das informações ajudará a reorganizar a distribuição das escolas de forma mais eficiente. “Precisamos entender onde a demanda é maior para garantir que nossas escolas estejam próximas dos alunos. Com o georreferenciamento, poderemos tomar decisões mais assertivas para ampliar a rede e melhorar a infraestrutura que já existe”, afirmou.

A Sempog será responsável pelo georreferenciamento dos dados escolares e pela criação dos mapas de calor, que vão auxiliar na identificação das necessidades educacionais da população. “O uso do geoprocessamento permite decisões estratégicas baseadas em dados precisos, e isso ajuda a formular de forma estratégica as políticas públicas que atendam melhor a população de forma eficiente”, explicou a subsecretária de Planejamento, Larissa Ananda Maciel.

As informações serão centralizadas no Geoportal PMPV, uma plataforma digital e interativa desenvolvida pela Sempog, que reúne dados geográficos do município. O sistema permite acesso, consulta e análise gratuitas e pode ser acessado pelo link: https://geoportal.portovelho.ro.gov.br.

Já a Semesc, em parceria com outras secretarias, será responsável pelo levantamento de terrenos disponíveis e pela elaboração do projeto para a construção de novas escolas. Essa colaboração entre as pastas garantirá que as novas unidades atendam às demandas da comunidade escolar, sem sobrecarregar as já existentes.

Essa iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Porto Velho para modernizar a gestão pública e garantir que a educação do município seja planejada com base em dados concretos, visando oferecer um ensino de qualidade para a população.

Texto:Emily Costa

Foto:Emily Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)