Prefeitura vai instalar iluminação especial em monumentos históricos em alusão à campanha nacional Março Azul 2025

A Prefeitura de Porto Velho, em alusão à Campanha Nacional Março Azul 2025, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer colorretal, vai instalar iluminação especial voltada ao tema em monumentos históricos da capital rondoniense.

O trabalho a ser realizado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) vai contemplar o Prédio do Relógio, sede da gestão municipal. Construído em 1949, o prédio foi sede da administração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Conhecidas como as ‘Três Marias’, as Três Caixas D‘Água, símbolo do município, construídas entre 1910 e 1912, também ganharão luzes especiais alusivas à campanha, como forma de chamar a atenção de toda a sociedade para os cuidados com a saúde.

Ao todo, de acordo com a Emdur, serão instalados 10 refletores azuis de 300w nos dois monumentos históricos.

“Acreditamos ser de extrema importância a promoção de ações que visem à conscientização da população sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer colorretal. Como apoio a essa causa, reforçando a sensibilização e o engajamento da sociedade nesta importante luta, estaremos colaborando com a iluminação simbólica dos monumentos públicos”, enfatizou o presidente da Emdur, Bruno de Holanda.

Ele garantiu que equipes já estão trabalhando nas instalações elétricas, e que nesta terça-feira (18) as luzes especiais serão acesas no Prédio do Relógio e, no dia seguinte, nas Três Caixas D'Água, conforme determinação do prefeito Léo Moraes.

A Prefeitura também recebeu solicitação do presidente do da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em Rondônia, Willian Ferreira, para instalar iluminação voltada à campanha no complexo da Madeira-Mamoré, mas informa que o local está sob administração de empresa privada.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)