Governador confirma credenciamento para cirurgias de quadril e exames de ressonância magnética em Cacoal

O governador Coronel Marcos Rocha confirmou o credenciamento do Hospital dos Acidentados, em Cacoal, para a realização de cirurgias de quadril e a contratação de empresas para oferecer exames de ressonância magnética e diagnósticos na região. Essas medidas representam um avanço para a saúde na macrorregião 2, que abrange 35 municípios. O anúncio foi feito pelo deputado Cirone Deiró, que destacou os benefícios dessas ações para a população.

De acordo com o parlamentar, o credenciamento do Hospital dos Acidentados para a realização de cirurgias de quadril e a contratação das empresas Anga e Nova Imagem foram resultados de estudos coordenados pelo secretário de Saúde, coronel Jeferson Rocha. A decisão partiu do governador, que determinou a contratação imediata das empresas para atender pacientes de Cacoal e região.

Cirone Deiró explicou que a iniciativa surgiu de uma proposta apresentada por ele ao secretário de Saúde e tem como objetivo agilizar o atendimento de pacientes que dependem desses exames para continuar seus tratamentos. O deputado ressaltou ainda o trabalho liderado pelo secretário Jeferson Rocha, que contou com a participação do Dr. Élcio Barony de Oliveira e a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SESAU) para viabilizar o credenciamento de hospitais privados no interior do estado e a contratação de clínicas especializadas para a realização de exames.

Segundo o deputado, o objetivo é superar desafios burocráticos, cumprir exigências legais e garantir maior agilidade e qualidade no atendimento à população. A medida beneficia não apenas Cacoal, mas os 35 municípios da região, com a descentralização dos serviços do Hospital Regional que atende a macrorregião 2.

Para Cirone Deiró, o credenciamento de hospitais privados e clínicas especializadas para a realização de exames de ressonância magnética e diagnósticos representa um passo fundamental para ampliar o acesso à saúde no interior do estado. "Essa iniciativa vai trazer mais eficiência e conforto para os pacientes, que não precisarão mais se deslocar para outras cidades em busca de tratamentos e exames essenciais", afirmou.

Na avaliação do deputado Cirone, com mais essas ações do governador Coronel Marcos Rocha, Cacoal consolida-se como um polo de referência em saúde, garantindo melhores condições de atendimento e qualidade de vida para a população local e dos municípios atendidos pela macrorregião 2.