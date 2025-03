Prefeitura de Porto Velho intensifica recuperação de estradas vicinais com novos caminhões basculantes

>



Máquinas já estão em operação e beneficiam diretamente os agricultores da região, A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), está intensificando os trabalhos de recuperação das estradas vicinais do município com o apoio de 12 novos caminhões basculantes.

As máquinas já estão em operação e beneficiam diretamente os agricultores da região, para garantir melhores condições de trafegabilidade para o transporte da produção e a mobilidade das comunidades rurais.

Um dos primeiros trechos atendidos é a estrada do Belmont, que há anos enfrentava dificuldades de trafegabilidade, impactando o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola.

O local abriga cerca de 100 famílias que dependem do cultivo de hortaliças e bananas para sua subsistência. “O trabalho que está sendo realizado aqui na linha não se via há oito anos. Esse encascalhamento está sendo muito bem feito e é essencial para garantir que possamos transportar nossa produção com segurança”, destacou o agricultor familiar Oziel Tito Leite, que cultiva banana na região.

De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a aquisição dos novos caminhões reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura rural. “Nosso objetivo é garantir que as estradas estejam em boas condições para que os agricultores possam escoar sua produção com mais facilidade e segurança. Com esses novos equipamentos, conseguimos ampliar o alcance das ações da Semagric e atender mais rapidamente as demandas das comunidades rurais”, afirmou o secretário.

Já o diretor do Departamento de Estradas Vicinais da Semagric, Matheus Serrate, ressaltou a importância do encascalhamento na estrada do Belmont. “Essa região tem um grande desafio logístico por conta da distância das cascalheiras, mas com o reforço da frota conseguimos trazer mais agilidade para o serviço. Nosso compromisso é manter as estradas vicinais transitáveis durante todo o ano, beneficiando produtores e moradores”, explicou.

Os 12 caminhões basculhantes foram entregues pelo prefeito Léo Moraes no último dia 13 , com a finalidade de proporcionar mais benefícios para os produtores rurais da capital.

A Prefeitura de Porto Velho segue com o cronograma de recuperação das estradas vicinais, garantindo melhores condições para o desenvolvimento da agricultura e o transporte rural no município.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)