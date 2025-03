Redução da tarifa de ônibus não altera auxílio-transporte de servidores municipais

A medida recentemente anunciada pela prefeitura de Porto Velho e homologada por meio de publicação no Diário Oficial desta terça-feira (18) que estabelece o preço da tarifa do transporte coletivo como o menor do Brasil, não afetará os funcionários públicos municipais que optarem pelo recebimento do auxílio-transporte.

Conforme o Decreto n.º 20.846 , o valor da tarifa pública básica, reajustado pela fórmula paramétrica contratual, em razão da variação dos custos setoriais, será de R$ 6,18 (seis reais e dezoito centavos), ou seja, esse será o valor referenciado para o auxílio-transporte do funcionalismo municipal.

O valor da tarifa pública básica também será cobrado das pessoas jurídicas de direito público que adquiram créditos tarifários para terceiros.

TARIFA SOCIAL

O valor de R$ 3, aplicado na tarifa social do transporte público, começa a ser cobrado a partir desta próxima segunda-feira (24) e terá o custo de R$ 1,50 para os estudantes. Essa mudança não altera qualquer custo dentro do orçamento da prefeitura de Porto Velho.

Esse preço também é válido para a tarifa pública adquirida antecipadamente, por meio de créditos eletrônicos, mediante as modalidades ComCard Cidadão e Vale-transporte.



Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)