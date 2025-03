Prefeitura de Vilhena regulamenta horários de funcionamento das feiras livres

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Turismo Indústria e Comércio (Semtic), regulamentou os horários de funcionamento das feiras livres da cidade. A medida é parte das ações que buscam uma padronização das cinco feiras que acontecem em dias e pontos diferentes da cidade. A Semtic também tem trabalhado no cadastramento dos feirantes.

Conforme Débora Borile, coordenadora das feiras municipais, as principais mudanças ocorreram nos horários de encerramento das feiras, principalmente aquelas que acontecem nas avenidas Melvin Jones e Paraná, cujas as vias obrigatoriamente precisam ser liberadas às 22 horas.

Com os ajustes nos horários, as feiras livres da cidade passam a funcionar respeitando os seguintes dias e horários:

· Feira da Avenida Paraná: terças-feiras, entre 14h e 21h;

· Feira da Avenida Melvin Jones: quartas-feiras, entre 14h e 21h;

· Feira do São José: sextas-feiras, entre 14h e 20h;

· Feira do BNH: sábados, entre 5h e 11h;

· Feira do Centro: domingos, entre 5h e 11h.

Conforme a coordenação, 111 feirantes estão cadastrados para comercializarem seus produtos na feira do Centro; 100 atuam na feira do BNH; e 52 na feira do São José. Em relação as feiras de rua, 85 feirantes estão cadastrados para atuarem na feira da Avenida Melvin Jones e 48 para a feira da Avenida Paraná.

As feiras atraem um público considerável que busca os mais diferenciados produtos, principalmente frutas, verduras e legumes frescos, direto do produtor.