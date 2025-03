Dia Nacional do Criador de Cavalos será comemorado em 24 de novembro

Com organizações de criadores de cavalos em quase todos os estados, segmento é representativo na economia - Foto: Joel Hartz/Freepik

Foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (18) a Lei 15.111 , que institui 24 de novembro o Dia Nacional do Criador de Cavalos. A norma teve origem em um projeto apresentado em 2009 pelo então senador Gilberto Goellner (MT) e que tramitou no Congresso Nacional por 16 anos.

Segundo o autor da nova lei, o segmento de criação de cavalos é representativo para a economia do país, com organizações de criadores em praticamente todos os estados. O dia escolhido, segundo o ex-parlamentar, refere-se à data de fundação da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos do Passo Fino (ABCCPF), sediada em Brasília.

O projeto foi votado em decisão terminativa na Comissão de Educação (CE) em 2009, tendo como relatora a ex-senadora Kátia Abreu (TO). Enviada à Câmara, a matéria teve sua tramitação encerrada em fevereiro de 2025, quando foi remetida à sanção presidencial.