Prefeitura de Porto Velho segue com a implantação de ecobueiros para conter alagamentos na cidade

Com objetivo de tornar a cidade mais sustentável, evitar entupimento da rede de drenagem e transtornos com alagamentos, a Prefeitura de Porto Velho segue com a implantação de ecobueiros. Com isso, impede que entulhos jogados nas ruas sejam arrastados pelas enxurradas para dentro das bocas de lobo, deixando as águas pluviais represadas e aumentando o perigo de doenças para a população.

“A gente já instalou mais de 30 grades. Continuamos desobstruindo as bocas de lobo e pegando as medidas delas, porque em Porto Velho, as bocas de lobo têm tamanhos variados. Por conta disso, temos que abrir, desobstruir, medir e pedir a produção de novas grades para fazer a instalação”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Giovanni Marini.

O secretário informou que, por determinação do Prefeito Léo Moraes, esse trabalho que faz parte do Programa Cidade Limpa, será feito de uma forma constante na cidade inteira. Nesta semana, por exemplo, as equipes trabalharam nos bairros Lagoinha e Três Marias, na região Leste da capital rondoniense.

COMO FUNCIONA

Marini também explica que o trabalho consiste em abrir cada boca de lobo, que são as aberturas nas margens das vias por onde passam as águas pluviais, realizar a limpeza e na sequência instalar as grades de ferro conforme o tamanho de cada bueiro. Essas grades se tornam uma barreira de proteção da drenagem.

Grades se tornam uma barreira de proteção da drenagem

Desta forma, os resíduos como garrafas e sacolas plásticas, por exemplo, não passam para a tubulação da drenagem e podem ser retirados (periodicamente) com facilidade pela equipe de limpeza urbana.

“A gente vai fazer um monitoramento para saber qual o volume de materiais coletados pelas grades, porque tem regiões em que o volume de resíduos sólidos é maior, por exemplo, no entorno da rodoviária, onde tem restaurantes e um comércio mais intenso. A partir desse índice de monitoramento, a gente vai saber a periodicidade de limpar essas caixas”, disse o secretário.

Ele acrescentou que, sem as grades dos ecobueiros, todos os detritos arrastados pelas chuvas são levados para as tubulações e entopem as bocas de lobos e os dutos. Quando chega aos canais da macrodrenagem, estes também ficam obstruídos. O restante do lixo que passa acaba sendo despejado no rio Madeira.

PARCERIA

Marini ainda destacou a parceria com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que desenvolveu todo o projeto “Boca de Buero Inteligente”, inclusive com sensores instalados e com as grades que estão sendo adaptadas. “A Emdur tem um papel significativo nesse processo”, finalizou.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)