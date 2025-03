Affonso Cândido lança Programa Contrata Jipa para MEIs

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), lançou, segunda-feira (17), o “Programa Contrata Jipa” para oferecer oportunidades de serviços na administração municipal para microempreendedores individuais (MEIs). O evento ocorreu no auditório do Sesc Clementina Galina Coleto.

O Contrata Jipa é uma iniciativa baseada na plataforma Contrata+Brasil, que facilita a conexão entre MEIs e a Prefeitura de Ji-Paraná. O objetivo dele é tornar as compras governamentais mais acessíveis, ágeis e transparentes, para promover o desenvolvimento econômico local.

“Esta é uma das primeiras promessas de campanha que estou colocando em prática. Em Ji-Paraná, temos cerca de 12 mil empresas e, dessas, 8 mil são MEIs. Estamos desburocratizando o serviço público para oferecer mais oportunidades para os microempreendedores”, garantiu Affonso Cândido.

“Por meio da plataforma do Contrata Jipa, os empreendedores cadastrados receberão notificações sobre todas as demandas da prefeitura. Esta transparência vai permitir que eles participem, ativamente, do fornecimento de serviços e produtos ao município”, acrescentou o prefeito.

O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ji-Paraná e presidente do Avança Ji-Paraná, Gederson Viggati, afirmou que a iniciativa é uma soma de ideias e forças para beneficiar Ji-Paraná. “Agora, vamos fazer as coisas acontecerem mais rápido”, alegou.

Para a vice-prefeita Marley Muniz (PL), trata-se da realização de um sonho. “Vender para o serviço público sempre foi muito burocrático. Com o Contrata Jipa, estamos mudando essa realidade. Essa é uma ação que precisava acontecer para que os MEIs pudessem fazer parte da administração municipal”, assinalou.

No entender do presidente da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Acijip), Liomar Carvalho, o programa se integra à “Sala do Emprendedor”, desenvolvida em parceria com o Sebrae e a Associação dos Contabilistas de Ji-Paraná (Acejipa). “O Contrata Jipa é uma grande iniciativa que vai fortalecer a nossa economia”, assegurou.

O cadastro dos microempreendedores será realizado, exclusivamente, por meio de um link no site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná. Os interessados devem acessar a plataforma e preencher com os dados das empresas para começar a receber as oportunidades de negócios.

Participaram da solenidade de lançamento os deputados estaduais Cláudia de Jesus (PT), Nim Barroso (Republicanos), Laerte Gomes (PSD), o presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP), Marcelo Lemos (Republicanos), vereadores, secretários municipais e representantes de cooperativas de crédito.