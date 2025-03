Contribuintes tem até 31 de março para quitar o IPTU e TRSD com 10% de desconto

Com o objetivo de facilitar a vida do contribuinte, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), publicou, no último dia 7, o Decreto nº 20.834/2025 que prorrogou até 31 de março o prazo para pagamento do IPTU 2025 e da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) 2024 com desconto de 10% para pagamento em cota única.

Para facilitar o acesso aos boletos, a Semfaz reabriu os postos de atendimento presencial, sendo um na zona Sul e outro na zona Leste, funcionando entre 12 e 31 de março, das 8h às 14h, nos seguintes locais:

Zona Leste – Praça CEU (Rua Antônio Fraga Moreira, bairro JK);

Zona Sul – Biblioteca Viveiro das Letras (Av. Jatuarana, 5068, bairro Cohab).

De acordo com Subsecretário da Semfaz, Ari Carvalho, o objetivo da iniciativa é permitir que a população aproveite o desconto de 10% e que, ao se dirigir aos postos de atendimento mais próximos as suas residências, não tenham a necessidade de se deslocar até o Centro para pegar seu boleto do IPTU/TRSD, economizando tempo e dinheiro. "Aqui na Semfaz o atendimento também está disponível das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. O contribuinte também pode emitir o boleto pelo site da Prefeitura .

Carvalho ressaltou que o IPTU é uma importante fonte de arrecadação para o município reverter em benefícios para a sociedade, sejam em melhorias nas escolas, ruas, transporte e saúde. "Então, é de sua importância que os munícipes, também, cumpram com esse dever de cidadania, pois ao trazer esses recursos, possibilitam que o gestor possa prestar mais e melhores serviços públicos e fazer frente às crescentes demandas da sociedade”, destacou.

Os boletos (DAMs), além de estarem disponíveis na internet no endereço https://meuiptu.portovelho.ro.gov.br/ e, presencialmente nos Postos de Atendimentos da Zona Leste e Zona Sul, também podem ser obtidos fisicamente na Divisão de Atendimento ao Cidadão da Semfaz (av. Sete de Setembro, nº 744, Centro), das 8h às 14h.

Para mais informações:

Departamento Tributário – (69) 3901-6273

Divisão de Atendimento ao Cidadão – (69) 3901-3108 / 3901-6278

E-mails: [email protected] | [email protected]

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)