CDH vai debater direitos das pessoas com deficiência e com doenças raras

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) fará na quarta-feira (19), às 10h, uma audiência pública sobre os direitos das pessoas com deficiência e doenças raras, com foco no Dia Internacional da Síndrome de Down. A reunião faz parte de um ciclo de debates sobre inclusão social e os direitos dessas pessoas.

O debate foi proposto pela presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) por meio do REQ 15/2025-CDH . Damares destaca dados sobre o aumento da violência contra esse público.

“As pessoas com deficiência têm sido vítimas de diversas violências, dentre elas, a doméstica, que lidera com o maior número de notificações, 8.302 registros no último ano. A violência doméstica é seguida pela violência comunitária, com 3.481 registros”, afirma a senadora.

Entre os convidados estão representantes da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal; da Federação Brasileira da Síndrome de Down (FBASD); e do Diário da Inclusão Social (DIS).