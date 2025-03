Prefeitura de Porto Velho trabalha para combater alagações e melhorar a trafegabilidade na rua Amsterdã

Os moradores da rua Amsterdã, no bairro Monte Sinai, zona Sul de Porto Velho, enfrentavam há tempos um grande transtorno: as constantes alagações. O problema era causado pelo entupimento do canal de águas pluviais, que acumulava aterro e impedia o escoamento da água da chuva.

Devido à situação da via, veículos pesados como os ônibus do transporte coletivo e caminhões de coleta de lixo não conseguiam transitar pelo local, o que piorava ainda mais a situação da comunidade.

"Aqui a gente sai com as crianças no colo, porque a água toma conta da nossa casa. Espero que agora, com esse serviço da prefeitura, tudo melhore. Estão fazendo a limpeza e a retirada do barro desse canal”, diz Adelcio da Luz Soares, morador do bairro.

De imediato, ao constatar a situação da via, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) entrou com o serviço para solucionar o problema, fazendo a drenagem e limpeza do canal, além de abrir uma pequena vala para permitir que a água da chuva escoe com mais facilidade.

Problema era causado pelo entupimento do canal de águas pluviais

"Com rapidez, nossa equipe esteve no local para iniciar de imediato os serviços. Quanto ao transporte coletivo e à coleta de lixo, já tomamos as providências necessárias, junto com as pastas responsáveis, para que tudo volte ao normal o mais rápido possível", destacou Thiago Cantanhede, secretário-adjunto da Semob.

Depois da ação da Prefeitura, moradores da rua Amsterdã e seu entorno já começam a ter uma melhoria significativa na trafegabilidade na região.

"O trabalho de drenagem e limpeza do canal foi apenas o primeiro passo, e a Prefeitura de Porto Velho segue trabalhando para melhorar ainda mais a vida dos cidadãos da cidade", disse o adjunto.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)