Mais de 70 vagas de emprego estão disponíveis esta semana no Sine Municipal

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal de Porto Velho, divulga nesta segunda-feira (17) a lista com 72 vagas de emprego no mercado de trabalho. Entre elas, vagas de nível superior, médio, fundamental, curso técnico/profissionalizante, sem instrução de escolaridade e, ainda, vagas para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas são: psicólogos (25); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (4); assistente de escrita fiscal (1); assistente social (1); atendente comercial (6); recepcionista (3); vendedor externo (2); atendente balconista (2); auxiliar administrativo (1); açougueiro (1); repositor (1); serviços gerais (3); cozinheira (1); técnico em enfermagem (8); embalador de saltenhas congeladas (1); empregada doméstica (1); mecânico de bicicleta (1); depiladora (3); designer e extensionista (1); auxiliar de logística PcD (1).

O munícipe interessado deve cadastrar seu currículo junto ao Sine, que funciona em duas unidades: na rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, bairro JK. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Mais informações: (69) 3901-6414/ (69) 3901-6409.

O Sine Municipal também oferece orientação profissional, sobre Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Empresários e contratantes também podem utilizar os serviços de intermediação de mão de obra do Sine Municipal e divulgar as vagas que precisam em seus estabelecimentos, empresas e instituições.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)