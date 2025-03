Porto Velho reduz tarifa de ônibus para R$ 3,00 e passa a ter a passagem mais barata entre as capitais do Brasil

A Prefeitura de Porto Velho anuncia uma grande conquista para a mobilidade urbana da capital. A partir da próxima segunda-feira, 24 de março, a tarifa do transporte coletivo será reduzida para R$ 3,00.

A vantagem é que a redução não vai gerar custo extra para o Município

"Com essa mudança, Porto Velho terá a passagem de ônibus mais barata entre todas as capitais do país. Os estudantes, que pagavam R$ 2,25, também serão beneficiados, pagando apenas R$ 1,50, garantindo mais acesso e economia para milhares de famílias. E o melhor, essa redução não terá custo extra para a prefeitura", comemorou o prefeito Léo Moraes ao anunciar mais essa conquista em prol da população.

A redução da tarifa representa um avanço significativo para a cidade. "O transporte público impacta diretamente a vida da população, e essa iniciativa busca aliviar o orçamento das famílias e ampliar oportunidades para todos. O compromisso da nossa gestão é tornar o transporte coletivo mais acessível e eficiente", explicou o prefeito.

Léo Moraes considera que mudança fortalece o transporte público como uma alternativa viável e econômica

A decisão do prefeito em reduzir a tarifa foi tomada com planejamento e responsabilidade fiscal, sem gerar custos adicionais para a Prefeitura.

A nova tarifa valerá tanto para pagamentos em dinheiro quanto para os realizados com o cartão ComCard, facilitando o acesso ao benefício para todos os usuários.

Com essa iniciativa, Porto Velho deixa de ter a segunda passagem mais cara do Brasil entre as capitais, que era de R$ 6,00, perdendo apenas para Florianópolis, que tem a tarifa de R$ 6,90 e passa a liderar o ranking das tarifas mais acessíveis.

"Essa mudança fortalece o transporte público como uma alternativa viável e econômica para os cidadãos, incentivando mais pessoas a utilizarem esse serviço essencial", finalizou Léo Moraes.

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo em melhorias para transformar a cidade e proporcionar mais qualidade de vida à população.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)