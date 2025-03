Sempog alinha diretrizes do Cadastro Territorial Multifinalitário

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) de Porto Velho realizou uma reunião com sua equipe de planejamento para definir as diretrizes do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). O projeto, que está em desenvolvimento, faz parte da estratégia de modernização da gestão urbana prevista no Plano Diretor Participativo de Porto Velho (PDPM) e ajudará a organizar os dados territoriais do município.

Durante o encontro, foram debatidos os principais aspectos técnicos e estratégicos para a implementação do CTM, com foco na integração de informações entre diferentes setores da Prefeitura. O cadastro vai padronizar e reunir dados sobre imóveis, infraestrutura e serviços públicos, facilitando o planejamento urbano e a tomada de decisões.

O secretário da Sempog, Márcio Gabriel, reforçou a importância do sistema. “O CTM permitirá um mapeamento mais detalhado de Porto Velho, ajudando na criação de políticas públicas mais eficazes e na gestão territorial da cidade”, destacou.

Na reunião, a equipe também definiu os próximos passos do projeto, como a elaboração de um cronograma detalhado para a sua implementação

A organização do Cadastro Multifinalitário da ocupação urbana de Porto Velho é uma das prioridades do prefeito Léo Moraes. Com essa ferramenta, será possível viabilizar obras de saneamento e drenagem previstas em seu plano de governo.

SOBRE O CTM

O CTM é um sistema de geoprocessamento, que está em fase de desenvolvimento, e organizará informações sobre imóveis, infraestrutura e serviços públicos em Porto Velho. Ele funciona como um banco de dados georreferenciado e é essencial para o planejamento da cidade e a definição de políticas públicas mais precisas.

O Departamento de Geoprocessamento da Sempog está à frente da implementação do projeto, com o apoio de outras secretarias e instituições parceiras. O CTM será integrado ao GeoPortal, plataforma que disponibiliza informações sobre infraestrutura, mobilidade e zoneamento da cidade. Com essa ferramenta, a gestão municipal terá acesso a dados atualizados para tornar o município mais organizado, moderno e eficiente.

Texto:Emily Costa

Foto:Emily Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)