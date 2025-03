Sessão destaca importância do IBDP para o direito previdenciário nacional

Damares Alves (ao centro) na sessão com Rafaela Cosme, Gisele Kravchychyn, Savaris (2º à dir.) e Augusto Almeida, do IBDP - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O Senado fez nesta segunda-feira (17) uma sessão especial para celebrar os 21 anos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP). Proposta pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP) em requerimento ( RQS 114/2025 ), a sessão foi presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e contou com a presença de autoridades, especialistas e integrantes do IBDP para discutir os desafios e avanços do direito previdenciário no Brasil.

Damares abriu a sessão com ênfase na importância do instituto como um fórum de debate sobre os grandes temas previdenciários do país. Nas palavras dela, o IBDP é o local por excelência em que se discute a questão. A senadora chamou a atenção para o papel da previdência social no Brasil.

— A manutenção de um sistema previdenciário equilibrado é um desafio para nós e para tantos outros países que adotam políticas de amparo social semelhantes. O aumento da expectativa de vida de brasileiros é uma boa notícia. No entanto, o incremento da longevidade arma uma cilada para a previdência. O Estado, para dar conta do aumento crescente de despesa, precisa reformar o sistema previdenciário frequentemente — pontuou.

O juiz José Antonio Savaris, presidente de honra do IBDP, relembrou a fundação do Instituto e falou da representatividade da seguridade social para a vida das pessoas.

— Tive a oportunidade de iniciar lá atrás, há 21 anos, ao lado de algumas mulheres brilhantes, o IBDP. Nosso desafio é encontrar um justo equilíbrio, que possamos guardar a sobrevida, a manutenção e a sustentabilidade da seguridade social, mas sem voltar as costas para os direitos fundamentais e para a dignidade das pessoas — completou.

Já a presidente do IBDP, Gisele Kravchychyn, ressaltou o caráter multiprofissional do instituto e o protagonismo da instituição na evolução do direito previdenciário brasileiro.

— Desde o nosso início, o IBDP é um instituto multiprofissional que tem não só advogados, mas também juízes, servidores, contadores, auditores, e isso nos traz uma perspectiva única de visão para que possamos colaborar, ao entender o papel de todos nessa construção de uma previdência social melhor, que atenda cada vez mais a população brasileira — afirmou.

Para ela, mais do que acompanhar as transformações jurisprudenciais e de legislação, o instituto tem antecipado desafios e colaborado com soluções, sempre atento ao equilíbrio entre a sustentabilidade do sistema e a proteção social dos segurados.

A vice-presidente do IBDP, Rafaela Lopes de Melo Cosme, também falou na sessão. Ela destacou o impacto do trabalho do instituto na vida dos cidadãos.

— O IBDP faz parte da transformação do direito social no Brasil. Além disso, ele transforma vidas. Pelo nosso trabalho, direitos sociais são garantidos. Em cada lugar deste país há um profissional capacitado, habilitado para defender o direito de um cidadão — concluiu.