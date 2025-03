Semusa reorganiza atendimentos de saúde na Comunidade Bom Será e regiões vizinhas

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou uma reunião com os moradores da comunidade Bom Será, situada na Estrada da Penal, a cerca de 60 quilômetros do Centro de Porto Velho, para discutir melhorias nos atendimentos de saúde da população. O encontro teve como objetivo ouvir as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade e ajustar a assistência médica, garantindo maior regularidade e eficiência nos serviços prestados.

Dentre as principais demandas apresentadas, os moradores solicitaram a ampliação dos atendimentos médicos na localidade. Até o momento, os atendimentos eram realizados por um profissional de saúde do distrito de São Carlos. Com a nova organização, a assistência será oferecida pela equipe de Saúde da Família da unidade de Aliança, com localização mais próxima da comunidade Bom Será.

A partir de agora, os moradores da Comunidade Bom Será serão atendidos duas vezes por mês, sempre na primeira e última terça-feira, pela equipe de Saúde da Família de Aliança. Os atendimentos continuarão sendo realizados no ponto de apoio já utilizado pela Semusa na localidade, garantindo a manutenção do serviço sem necessidade de deslocamento adicional para os moradores.

As vacinas seguirão sendo aplicadas na unidade da Agrovila Nova Aliança, devido às exigências estruturais para armazenamento e aplicação dos imunizantes. Essa medida busca garantir a segurança e a qualidade das vacinas ofertadas à população.

A região conta com aproximadamente 400 famílias, incluindo Bom Será e Ramal dos Acreanos. A equipe de Saúde da Família de Aliança, além de atender a Comunidade Bom Será, já realiza atendimentos em Nova Aliança e Calderita (Vale do Jamari), assegurando a cobertura da assistência médica em diversas localidades.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)