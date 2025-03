Defesa Civil atende famílias ribeirinhas afetadas pelo aumento do nível no rio Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou o apoio a cerca de 40 pessoas atingidas pela subida do nível do rio Madeira, que ficaram isoladas em um trecho no ramal Maravilha II, à margem esquerda. A ação aconteceu na sexta-feira (15). Ainda segundo as últimas conclusões, a cota do nível do rio Madeira é de 15,67 metros.

A equipe da Defesa Civil realizou o monitoramento e prestou assistência com um bote para garantir a locomoção das pessoas em áreas intrafegáveis. Além disso, foram distribuídos água potável e hipoclorito de sódio para as famílias que estão sendo afetadas pelas águas da cheia.

A presença da Defesa Civil de Porto Velho contribui para proteger vidas, reduzir danos e promover uma rápida recuperação das comunidades atingidas. Vale destacar que é fundamental para minimizar os impactos sociais, econômicos e ambientais causados pela enchente. Dessa forma, toda a assistência prestada demonstra o comprometimento da gestão atual.

De acordo com coordenador da Defesa Civil, Marcos Berti, o trabalho está sendo realizado em várias regiões, entre elas, no alto, médio e baixo madeira. “Seguimos monitorando a situação e repassando as informações aos órgãos competentes. A Prefeitura da capital está empenhando a ajudar essas famílias que estão passando por essa situação neste momento. Vamos seguir monitoramento e prestando todo o apoio necessário”, disse o coordenador.

Para solicitar apoio ou informações, a população pode entrar em contato pelo número 199 ou ainda pelo WhatsApp (69) 98473-2112.

Texto:André Oliveira

Foto:Defesa Civil

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)