Prefeitura retira canteiro central na via ao lado do shopping para melhor fluidez do trânsito

A Prefeitura de Porto Velho retirou, nesta sexta-feira (14), o canteiro central de uma via lateral de acesso ao shopping. A medida visa melhorar o fluxo de veículos, já que o canteiro estreitava a rua e dificultava o estacionamento na região em torno do empreendimento.

Com essa mudança, a tendência é que o local ofereça mais vagas de estacionamento e, também, mais espaço para a circulação de veículos. Com a retirada do canteiro, a Prefeitura deverá, agora, trabalhar para recuperar o asfalto e, também, dar nova sinalização.

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a partir de agora a via terá mais espaço, mais fluidez e mais vagas para todos. “O canteiro impede o estacionamento dos dois lados da via. Agora temos mais vagas para carros e motos com sinalização adequada. Agora a escolha é do motorista, se quer estacionar dentro ou fora do shopping”, disse o prefeito.

De acordo com o prefeito, o local vai contar com um estacionamento em 45 graus

Ainda de acordo com o prefeito, além disso, o local vai contar com um estacionamento em 45 graus, uma medida de resposta a uma demanda da população, para facilitar a circulação de veículos.

As árvores que foram removidas dos canteiros foram transplantadas para o Ecoparque Jacques de Molay.

Vale lembrar que, no mês passado, a Prefeitura retirou a sinalização que proibia o estacionamento no entorno do empreendimento, acabando com um ciclo de multas e oferecendo mais opções de estacionamento para os porto-velhenses que utilizam esse espaço.

Ação faz parte do planejamento da Prefeitura de Porto Velho, que deu início a um trabalho de reorganização viária no local, estruturando os pontos de ônibus e garantindo vagas de estacionamento para carros e motos em vários pontos da cidade. Uma nova sinalização do local deverá ser implantada pela Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran).

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)