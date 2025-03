Prefeito Léo Moraes visita unidades de acolhimento e fortalece parcerias

Vital para o acesso aos serviços prestados a cidadãos em situação de maior vulnerabilidade, o terceiro setor é uma pauta prioritária na Prefeitura de Porto Velho e conta com a atenção do prefeito Léo Moraes, que na manhã desta sexta-feira (14) visitou a Unidade de Acolhimento Ana Tereza Capelo, para entender as necessidades do local e situações que podem ser atendidas pela municipalidade.

Atualmente atendendo crianças com deficiência que moram no local, a Unidade de Acolhimento Ana Tereza Capelo integra as instituições que fazem esse serviço auxiliar ao poder público, garantindo dignidade para as crianças e respeito à sociedade porto-velhense.

Conforme o prefeito Léo Moraes, é necessário que o poder público se dedique a fomentar essas iniciativas, que por muitas vezes contam com o trabalho voluntário e integral de cidadãos apaixonados em ajudar.

"Tudo que estiver ao alcance da Prefeitura para garantir a melhora dos serviços oferecidos a essas crianças será feito, por esse motivo solicitamos uma reunião entre os representantes da Unidade de Acolhimento Ana Tereza Capelo e a Semasf, onde será possível analisar os pontos necessários para fortalecemos significativamente esse projeto", garantiu o prefeito Léo Moraes.

Acompanhando a visita, estava a juíza Kerley Regina Alcântara, titular da Vara de Proteção à Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho (RO), que apresentou algumas demandas apontadas ao Poder Judiciário sobre as unidades de acolhimento estabelecidas na capital do Estado.

"Nosso trabalho é dar o suporte necessário para garantir a integridades dessas crianças e adolescentes, que tanto precisam do amor e dedicação das pessoas que atuam nessas unidades de acolhimento, por esse motivo é tão significativo termos a participação direta e ativa do prefeito da cidade nesse tema", relatou a juíza Kerley Regina Alcântara.

O prefeito seguiu pelas outras unidades de acolhimento de menores de idade em uma comitiva com representantes do Poder Judiciário e Prefeitura de Porto Velho pela unidade de acolhimento Casa Moradia e conheceu de perto o projeto Família Acolhedora.

