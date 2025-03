Prefeitura de Porto Velho disponibiliza Cédula C para servidores

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), disponibiliza, a partir de segunda-feira (17), a Cédula C para os servidores municipais. O documento pode ser acessado diretamente no Portal do Servidor e é essencial para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024.

A declaração do Imposto de Renda deste ano deve ser entregue à Receita Federal no período de 17 de março a 30 de maio. Para facilitar o acesso, os servidores precisam apenas seguir o passo a passo explicativo disponibilizado no Portal do Servidor.

O portal pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura de Porto Velho , na aba "Servidor". A Semad reforça a importância de os servidores consultarem e baixarem o documento com antecedência, garantindo tempo hábil para o cumprimento do prazo de entrega da declaração junto à Receita Federal.

Em caso de dúvidas, o servidor pode procurar a Semad, na rua Duque de Caxias, 186 - Centro

Texto:Renata Beccária

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)