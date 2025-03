Prefeitura de Porto Velho volta a oferecer atendimento na UBS Manoel Amorim de Matos

Com menos de 90 dias de gestão, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, demonstrando responsabilidade, comprometimento com a saúde pública e qualidade de vida da população, reativou na tarde de quinta-feira (13), o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Amorim de Matos, que estava paralisado há mais de um ano.

“É um trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com a nossa equipe de profissionais da saúde. Agora existe uma entrega real como deve acontecer, com equipamentos, com máquinas, com insumos, com ar-condicionado. A gente fica muito feliz, porque imediatamente vai atender toda essa região aqui”, disse o prefeito Léo Moraes.

As salas estão equipadas com móveis e insumos necessários para o atendimento Localizada na rua Angico, bairro Cohab, zona Sul da cidade, a UBS contará diariamente com médicos, dentistas, insumos, agentes comunitários de saúde e equipe de enfermagem para realizar atendimentos das 7h até às 19h. “É mais uma entrega importante em menos de 90 dias, dentro do nosso cronograma do marco de 100 dias de gestão”, comentou.

O prefeito também informou que, com a reativação dos trabalhos na UBS Manoel Amorim de Matos, haverá uma atenção imediata às pessoas que moram na região. Com isso, a Prefeitura também aumenta a capacidade de atendimento da população, de forma célere, humanizada e com mais qualidade.

“Será um atendimento como é necessário, como está previsto no regimento, no ordenamento jurídico e também nas diretrizes da saúde pública municipal, garantindo o direito aos que mais precisam”, enfatizou, acrescentando que os casos de maior complexidade serão regulados e encaminhados para a rede estadual, por ser de sua competência.

Prefeito informou que, com a reativação, os atendimentos são imediatos às pessoas que moram na região O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressaltou que a UBS fica em um local muito estratégico da zona Sul. Junto com a Unidade de Saúde da Família do Caladinho (USF), que foi transferida para o mesmo prédio, vão atender aproximadamente 25 mil pessoas. “A área não estava totalmente coberta, mas agora a gente consegue entregar uma unidade bonita com atendimento de qualidade para a nossa população de Porto Velho”, afirmou.

Na ocasião, Gazola também adiantou que a Prefeitura vai construir um novo prédio para a USF do Caladinho. “Era uma unidade muito precária e por isso a gente colocou o atendimento aqui. Vamos demolir o prédio e fazer uma construção nova porque aquela comunidade merece uma tão bonita quanto esta aqui”, comentou.

RESPEITO

Conforme a diretora da UBS, Marisvalda Oliveira, a equipe inicia o atendimento nesta sexta-feira (14) Ao prestigiar a solenidade, o deputado federal Fernando Máximo declarou que o prefeito Léo Moraes e o secretário Jaime Gazola inauguraram de fato a unidade, com uma estrutura moderna e digna da população.

“Essa inauguração demonstra a credibilidade da gestão e dá carinho, atendimento de boa qualidade. O prefeito demonstra respeito com a população da zona Sul”, completou.

Conforme a diretora da UBS Manoel Amorim de Matos, Marisvalda Oliveira, a equipe vai iniciar o atendimento, oficialmente, nesta sexta-feira (14), apesar de estarem realizando vários procedimentos. A partir de agora estaremos com todos os atendimentos médicos, de enfermagem, odontológico, vacinas e curativos, entre outros”.

REFORMA

A Manoel Amorim de Matos absorve as demandas dos bairros Cohab Floresta 1,2 e 3 e Eldorado O prédio passou por reforma e chegou a ser reinaugurado na gestão anterior, no entanto, ficou mais de um ano sem funcionar, entre o período de reforma e pós entrega, pois faltavam equipamentos e profissionais para trabalhar. No mesmo prédio, passou a funcionar desde o último dia 10, a USF Caladinho.

As duas unidades (Caladinho e Amorim de Matos) disponibilizam atendimentos médicos, de enfermagem, odontológicos, vacinação, exames laboratoriais, regulação e demais serviços disponibilizados pela atenção básica. Porém, embora ocupem o mesmo prédio, cada unidade atende públicos diferentes.

Conforme a Semusa, a USF Caladinho é responsável pelos bairros Caladinho, Conjuntos Mamoré, Guaporé e Tucuruí, parte dos bairros Castanheiras, Aeroclube e Colônica Viçosa.

Por sua vez, a Manoel Amorim de Matos absorve as demandas dos bairros Cohab Floresta 1,2 e 3 e Eldorado.

As duas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e atendem, idosos e os demais públicos com consultas médicas e dentistas, exames de rotina e laboratoriais, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, saúde da mulher, do homem e do idoso, puericultura, programa contra o tabagismo e vacinação, entre outros.

Texto:Augusto Soares

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)