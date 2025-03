Programa Construindo Campeões atende mais de 100 alunos na modalidade de voleibol

O Programa Construindo Campeões, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), tem como objetivo democratizar o acesso à prática esportiva e promover o desenvolvimento de crianças e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.



Os treinos do Ginásio Dudu acontecem duas vezes por semana São diversas modalidades oferecidas de forma gratuita em vários polos da capital, entre elas, o voleibol, que acontece no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), na zona Sul. A modalidade atende 118 crianças e jovens de 6 a 16 anos. Os treinos do Ginásio Dudu acontecem duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Os alunos são divididos em quatro grupos: iniciação baby, iniciação I, iniciação II e equipe de rendimento.



Os treinos são comandados pelo professor Madson Brasil, que destaca o poder de transformação de vidas através do esporte. "Eu acredito no poder transformador do esporte, especialmente para essas crianças e jovens, e tenho visto de perto como esse programa impacta positivamente a vida desses alunos", disse o professor.



Além do profissional da Educação física, o programa Construindo Campeões conta também com materiais esportivos de qualidade, espaço adequado para os treinos e ainda lanche para os atletas.

Rosalina Lima sempre incentiva a filha Maíra Lima Os pais e responsáveis fazem questão de acompanhar a rotina dos filhos, entre eles, a técnica de enfermagem Rosalina Lima, que sempre incentiva a filha Maíra Lima, de 14 anos de idade. "Esse programa é essencial na vida da minha filha. Faço questão de trazê-la para os treinos, pois aqui eu percebo que todos os dias ela evolui ainda mais. Parabenizo o professor Madson e toda a equipe da Prefeitura de Porto Velho", concluiu a mãe.



Para esses alunos, o esporte não é apenas uma forma de se divertir, mas também uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e social. "Eu realmente adoro o treino, o professor é maravilhoso e aqui é nossa família. O voleibol já faz parte da minha vida e é uma paixão", disse Isabely de Oliveira, atleta.



O programa Construindo Campeões oferece atividades esportivas em várias modalidades, como, por exemplo, ginástica rítmica, karatê, futebol de campo, natação, futsal e basquete.

De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, a ideia do programa é oferecer formação esportiva através de escolas de iniciação nos distritos e na área urbana. "Através da determinação do prefeito Léo Moraes, estamos transformando o esporte em Porto Velho. O Construindo Campeões é um programa inspirador que visa também promover a inclusão e o desenvolvimento de crianças e jovens através da prática esportiva. Vamos avançar muito mais com os projetos e programas sempre em benefício a nossa população", finaliza.



