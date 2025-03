Prefeitura de Porto Velho garante a construção de poços artesianos nas comunidades e distritos do baixo Madeira

Com o objetivo de garantir o acesso à água potável para os moradores das comunidades do baixo Madeira, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), vai perfurar poços artesianos na região. Comunidades como Terra Firme, Papagaios e Santa Catarina e os distritos de Calama e Demarcação serão beneficiadas com mais esta ação da Prefeitura de Porto Velho.

O superintendente da SMD, Marcos Vizone, disse que designou um engenheiro da Secretaria para acompanhar a perfuração dos poços. A visita, que aconteceu na última semana, apontou a necessidade de ajustes nos poços ja perfurados na região.

Vizone explicou que, na gestão passada, a empresa contratada para a obra, perfurou poços com 20 metros, sendo que o contrato especifica que a metragem correta deve ser de 40 metros para que os objetivos da perfuração sejam alcançados, ou seja, que as comunidades tenham acesso à água potável. Com isso, além da construção de novos poços, os já existentes passarão por adequações.

“Estamos esperando passar o período das chuvas para dar início aos trabalhos, quando, também, serão escavados novos poços artesianos e construídos os sistemas de captação, armazenamento e abastecimento de água nessas localidades”, disse Vizone.

“A perfuração em locais adequados para poços artesianos é fundamental para garantir volume de água e qualidade, beneficiando as comunidades ribeirinhas que sofrem com o desabastecimento, especialmente no período da estiagem”, garantiu o superintendente.

"Os poços artesianos são uma alternativa viável, fornecendo não apenas água de qualidade, mas contribuindo para a preservação ambiental. É uma solução aparentemente simples que pode trazer benefícios significativos para a sociedade e o meio ambiente", destacou o prefeito Léo Moraes ao falar sobre a importância de garantir água potável para a população da região.

A obra é realizada por uma empresa terceirizada e acompanha pela Semob e SMD.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)