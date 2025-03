A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), participou na última quarta-feira (12) da inauguração da nova biblioteca da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Almir Zandonadi. O espaço, totalmente revitalizado através de uma parceria com o Si

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), participou na última quarta-feira (12) da inauguração da nova biblioteca da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Almir Zandonadi. O espaço, totalmente revitalizado através de uma parceria com o Sicoob, beneficiará mais de 200 alunos, proporcionando um ambiente adequado para o incentivo à leitura e ao aprendizado.

Durante o evento, a diretora da unidade destacou a importância da leitura no desenvolvimento dos estudantes e reforçou que a escola já possui um projeto de incentivo à leitura, que agora ganhará ainda mais força com a modernização da biblioteca.

O supervisor geral administrativo da Semed ressaltou que a nova estrutura representa um avanço significativo para a educação municipal, oferecendo um recurso essencial para a formação das crianças e adolescentes.

“A nova administração está empenhada em melhorar a qualidade de ensino. As crianças são a base do desenvolvimento do nosso município e, através do incentivo à leitura, elas conquistam mais autonomia e conhecimento, tornando-se jovens e adultos preparados para contribuir com o crescimento da nossa cidade.”

A gestão municipal segue comprometida com a educação e apoia iniciativas que contribuam para a melhoria das escolas, garantindo que os alunos tenham acesso a um ensino cada vez mais estruturado e inclusivo.