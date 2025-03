Ônibus multissensorial transporta de forma gratuita pessoas com TEA em Porto Velho

Para ampliar os direitos, inclusão e acessibilidade na capital, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), disponibiliza o serviço do primeiro ônibus adaptado para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes.

A primeira família a receber esse benefício, oferecido de forma gratuita pela Prefeitura da capital, foi a da gestora pública Jéssica Paiva, que é mãe de duas filhas com TEA, a Julianna Carla, de 7 anos de idade, e da Jeovanna Cristina, de 15 anos de idade. Ela conta que, ao descobrir o diagnóstico das filhas, foi um momento complicado para toda a família.

Julianna Carla e Jeovanna Cristina já estão sendo beneficiadas com o transporte "O primeiro diagnóstico pesou, principalmente porque era uma época em que não se falava em autismo. Para a gente, foi tudo muito novo, foi realmente um choque de realidade. No começo, eu não quis aceitar, foi bem complicado. A gente chama essa fase de luto por ainda tentar entender tudo que estava acontecendo", disse Jéssica Paiva.

A mãe atípica explicou que sempre foi uma dificuldade conciliar a rotina das filhas com a escola, consultas e terapias. Ao ficar sabendo do ônibus multissensorial, que foi projetado especialmente para oferecer um transporte confortável, seguro e acolhedor, Jéssica Paiva foi rapidamente atrás do serviço para atendimento das filhas.

Veículo conta com uma identidade visual, interna e externa, diferenciada "A nossa rotina era muita complicada. Agora eu agradeço muito à Prefeitura de Porto Velho, em especial ao prefeito Léo Moraes, que teve essa sensibilidade com nossos filhos. Eu fico emocionada porque só a gente sabe da luta para conquistar todos os direitos das nossas filhas. Essa foi uma grande evolução para a comunidade atípica, para mim em especial, foi um presente", declarou.

Ela completa que "agora com o ônibus vindo buscar no conforto de casa, levando até o local e trazendo para a gente, isso dá mais autonomia e dignidade para todos nós", finaliza a mãe. Entrem no site, façam o cadastro de vocês, sigam o passo a passo e desfrutem desse serviço maravilhoso realizado pela Prefeitura de Porto Velho".

Para a mãe atípica, Jéssica, o ônibus foi um presente no auxílio com as filhas Segundo a Semtran, já foram realizados 444 cadastros para a utilização do ônibus multissensorial. O veículo conta com uma identidade visual, interna e externa, diferenciada. Além de recursos como ar-condicionado, elevador para garantir a acessibilidade, abafadores de som e Wi-Fi.

As famílias interessadas em utilizar o serviço devem realizar o cadastro por meio da plataforma "PVH Acessibilidade" ou presencialmente na sede da Semtran, localizada na avenida Amazonas, nº 698, bairro Santa Bárbara. O transporte de pessoas com TEA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a luta pelos direitos da pessoa com TEA vai ser um trabalho firme da atual gestão. "Lançamos o ônibus multissensorial em fevereiro, e em menos de um mês já está buscando as famílias que precisam desse apoio. Esse é um assunto fundamental da nossa gestão. Já fizemos pinturas de faixas exclusivas para garantir que o idoso, pessoa com deficiência (PcD) e pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenham essa acessibilidade, e ainda vamos fazer muito mais pela nossa capital e, principalmente, pela nossa população", disse o prefeito.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)