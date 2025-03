Ações da Operação Cidade Limpa seguem com a limpeza de canais em Porto Velho

Atendendo determinação do prefeito Léo Moraes, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) estão realizando ações de limpeza e recuperação de vários canais existentes na capital, com o objetivo de sanar problemas de alagamento em determinados pontos de Porto Velho.

Os trabalhos, que fazem parte da Operação Cidade Limpa, estão sendo realizados nos canais da avenida Rio de Janeiro, com a rua Negreiros até a avenida Mamoré, bairro Lagoinha; rua Raimundo Cantuária com rua Venezuela até a rua João Pedro da Rocha com a Sete de Setembro, bairro Nova Porto Velho. Outro canal que passou por uma limpeza, foi o da rua Ubajara com rua Indaiá, também no bairro Lagoinha, totalizando mais de cinco metros quadrados de recuperação nesses locais.

De acordo com o titular da Semob, Geraldo Sena, outros canais também estão sendo recuperados, entre eles, o da rua Antônio Violão com rua Teotônio Vilela, no bairro JK, e o canal da rua União com rua Mané Garrincha, bairro Socialista. Sena citou ainda o canal do Orgulho do Madeira, entre a rua Plácido de Castro com rua Osvaldo Ribeiro, em andamento.

Resultado dessas ações tem sido o recolhimento de mais de 600 toneladas de entulhos “O trabalho segue no canal do São Francisco, localizado à rua Felipe Camarão com a Moinho de Ventos, mas ainda estamos concluindo. Assim como o do canal Monte Sinai, da rua Amsterdã até a rua Lisboa com a rua Jerusalém, que vai levar em torno de cinco dias para finalizar. Quanto ao canal do Mucambo, rua Jaci-Paraná com Rogério Weber até a Campo Sales com Jaci-Paraná, em fase de finalização”, explicou Sena.

Segundo a Semob, o resultado dessas ações tem sido o recolhimento de mais de 600 toneladas de entulhos.

“Um dos motivos de Porto Velho alagar em algumas partes, se deve, basicamente, à falta de limpeza. Mas este cenário mudou, pois a partir destas ações foram retirados da cidade mais de 37 mil toneladas de entulhos, que estavam nos canais, ruas e na rede de drenagem. A limpeza dos canais que cortam a cidade, que não eram feitas há anos, tem sido uma das nossas prioridades em prol da qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

O trabalho segue no canal do São Francisco Sena lembrou que os canais estavam sujos, dentre eles, o do Mucambo, que está sendo limpo e, com isso, os alagamentos que ocorrem na região vão diminuir. Por isso, o ritmo acelerado dos trabalhos com a retirada de resíduos jogados nos canais e até mesmo uma árvore que caiu ou uma geladeira, ou sofá, que algumas pessoas jogaram no local. Ele explicou que a Secretaria realizou um mapeamento aéreo com drone e foram detectados alguns pontos de estrangulamento de lixo.

Apesar do mutirão e de toda a mobilização da Semob com a participação da Sema e Semusb, é fundamental o apoio da população.

O secretário observou que entre os entulhos recolhidos nos canais são encontrados todo o tipo de objetos. Porém, chama a atenção a quantidade de móveis de grande porte que os porto-velhenses descartam nesses espaços.

Denúncias de descarte irregular de lixo podem ser feitas pelo número (69) 98473–2922, ou ainda pelo e-mail [email protected].



Texto:Humberto Oliveira

Foto:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)