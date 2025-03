Prefeitura de Porto Velho entrega 12 caminhões basculantes para atender a agricultura no município

Com o intuito de proporcionar mais benefícios para os produtores rurais da capital, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou na manhã desta quinta-feira (13) a entrega de 12 caminhões basculantes que serão utilizados nos trabalhos voltados à agricultura no município. A aquisição dos veículos foi possível por meio do Convênio nº 440/2024/PGE-DERADM, com recursos do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha).

Os caminhões são equipados com carroceria basculante e movidos a diesel O investimento total foi de R$ 8.346.000,00 (oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil reais), sendo R$ 8.262.540,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais) repassados pela concedente e R$ 83.460,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais) como contrapartida da Prefeitura de Porto Velho.

Os caminhões, equipados com carroceria basculante e movidos a diesel, vão auxiliar diretamente no transporte de insumos, escoamento da produção e melhorias das estradas vicinais, garantindo mais eficiência e suporte para os produtores rurais.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da entrega desses equipamentos para o fortalecimento da agricultura no município. “Estamos investindo na melhoria da infraestrutura agrícola porque sabemos que o setor rural é fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Esses caminhões vão facilitar a vida do produtor rural, garantindo mais mobilidade e eficiência no transporte da produção”, afirmou.

Prefeito Léo Moraes destacou a importância da entrega desses equipamentos De acordo com vice-governador, Sérgio Gonçalves, Porto Velho tem um grande potencial de produção e, sem dúvida, o agronegócio em Rondônia é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento da receita do nosso estado. “Precisamos continuar incentivando esse setor, garantindo infraestrutura, apoio técnico e políticas públicas que fortaleçam ainda mais os produtores da capital e assim impulsionar a economia local”, salientou.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), Eder André Fernandes, ressaltou a parceria entre os órgãos públicos para viabilizar essa entrega. “O investimento realizado através do Fitha demonstra o compromisso do governo do estado com a infraestrutura rural. Esses caminhões vão contribuir diretamente para a melhoria das estradas vicinais e para o fortalecimento do setor agrícola na capital”, destacou.

Já o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que a aquisição desses veículos representa um avanço significativo para os trabalhos da secretaria. “Com esses caminhões, poderemos intensificar ações de apoio aos agricultores, melhorando a logística e dando mais condições para que a produção rural tenha um escoamento mais eficiente. Essa é mais uma conquista que demonstra o compromisso da gestão municipal com o setor produtivo”, explicou.

APOIO

Entrega dos veículos faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar Ademilson Augusto Guerreiro, que é agricultor da comunidade da linha Transpurus, da Br-319, celebrou a chegada dos novos caminhões e destacou a importância do investimento para os produtores rurais.

“Esse apoio da Prefeitura faz toda a diferença para quem trabalha no campo. Com esses veículos ajudando a melhorar as estradas, teremos mais facilidade para escoar nossa produção e garantir que nossos produtos cheguem ao mercado com mais agilidade e qualidade”, afirmou.

A entrega dos veículos faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio em Porto Velho. Com a nova frota, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo, proporcionando mais eficiência no transporte de insumos e na manutenção dasestradas que dão acesso às propriedades rurais.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Leandro Morais/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)