Sema celebra a importância dos recursos hídricos com alunos da rede pública

Visando conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) vem realizando uma série de atividades nas escolas da rede pública municipal.

O Dia Mundial da Água é uma data de grande relevância para a promoção de boas práticas ambientais, e as ações realizadas pela Sema reforçam o compromisso com a educação e a sustentabilidade na cidade.

Durante o evento, os alunos participam de palestras, dinâmicas interativas e atividades educativas que visam sensibilizar sobre a importância da água para a vida, o meio ambiente e as futuras gerações.

Já receberam essa ação as escolas Flor do Buriti e Broto do Açaí. Estão na agenda de atividades do mês da água na Sema as unidades de ensino básico Miguel Ferreira, Saul Bennesby, Pequeno Gênio e Vicente Rondon.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)