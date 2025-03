Procuradoria da Mulher lança cartilha por liderança feminina no varejo

A Procuradoria Especial da Mulher do Senado lançou nessa terça-feira (11), a quarta edição da cartilha Mulheres que Constroem o Varejo - CDL Mulher. A publicação aborda o papel da liderança feminina e das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, sigla paraenvironmental, social and governance) para um futuro sustentável no setor varejista. A cartilha é uma parceria da Procuradoria da Mulher com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Federação Varejista do Rio Grande do Sul.

Na cerimônia de lançamento, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN), que chefia a Procuradoria da Mulher, explicou que a cartilha presta apoio técnico para informar, inspirar e formar lideranças femininas no mercado de trabalho.

— Esta cartilha fortalece a decisão difícil e corajosa de muitas mulheres que assumem posições de liderança na sociedade. Com mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras, o que corresponde a 52% dos novos negócios, é importante fomentarmos as práticas socialmente responsáveis. Somente assim podemos proporcionar um caminho para o desenvolvimento solidário.

Para Lucia Leijoto, da CNDL, a publicação reforça a importância de informações direcionadas ao público feminino empreendedor de todo o país.

— É muito importante caminhar junto da Procuradoria e trazer para as mulheres essas informações para que elas possam cada vez mais empoderar-se nos seus negócios e em si mesmas. O empoderamento das mulheres, quando integrado às práticas de ESG no comércio, tem o potencial de transformar os negócios de maneira profunda e positiva — destaca.

Com o lançamento da cartilha, as entidades esperam promover a discussão sobre a participação feminina no desenvolvimento de práticas de responsabilidade socioambiental e de governança dentro do mercado e oferecer ideias para o avanço de políticas públicas de melhoria do ambiente de negócios. A cartilha está disponível em versão digital no site da Procuradoria Especial da Mulher do Senado.