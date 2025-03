Inscrições para o programa Auxiliar de Ordem Pública terminam nesta sexta-feira (14)

Termina nesta sexta-feira (14), o prazo para os interessados realizarem suas inscrições ao programa de contratação de voluntários para atividades de Auxiliar de Ordem Pública implantado pela Prefeitura de Porto Velho.

As inscrições acontecem em duas etapas e são efetivadas mediante o cadastramento através do Site da Prefeitura de Porto Velho, com o preenchimento de um formulário. Para tanto, basta clicar neste link .

Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos e que tenham concluído o ensino médio. Elas devem informar a disponibilidade de horário, podendo atuar em turnos flexíveis e não obrigatórios, de acordo com a conveniência do candidato e a necessidade do programa.

Os turnos disponíveis são: matutino: das 6h às 12h; vespertino: das 12h às 18h e noturno: das 18h às 00h. Serão selecionados 40 candidatos, sendo que cada um deles receberá diariamente a quantia de R$ 80 para despesas com alimentação, vestimentas e transporte.

Confira aqui o Edital Auxiliar de Ordem Pública - Retificação II



Texto:Augusto Soares e SMC

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)