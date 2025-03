Ivete da Silveira destaca aniversários do Bolshoi Brasil e de Joinville

Em pronunciamento no Plenário do Senado na quarta-feira (12), a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) destacou os 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e os 174 anos da cidade de Joinville (SC). Para a parlamentar, as duas celebrações representam a força da cultura, da educação e do trabalho como pilares do desenvolvimento nacional.

— A Escola do Teatro Bolshoi, única extensão internacional do prestigiado Bolshoi russo, não é apenas um templo da arte, mas um símbolo do Brasil que sonha grande e realiza. Em um país com tantos desafios, ver uma instituição formar artistas de altíssimo nível, oferecendo oportunidades para jovens de todas as regiões com ensino gratuito, é motivo de orgulho para Santa Catarina e para toda a nação — declarou.

Ivete elogiou o trabalho de professores, técnicos e demais profissionais que contribuem para a formação não apenas de bailarinos, mas de cidadãos.

Ao destacar o aniversário de Joinville, ela ressaltou o equilíbrio entre crescimento econômico e valorização cultural, características que, segundo ela, marcaram a trajetória do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, seu falecido marido.

— Não posso deixar de lembrar que essa união entre arte, educação e desenvolvimento econômico sempre foi um ideal do meu saudoso marido, Luiz Henrique da Silveira, que tanto trabalhou para fortalecer Santa Catarina e, em especial, Joinville. Sua visão de uma cidade que une tradição e modernidade segue viva a cada novo passo dado pelo Bolshoi e a cada conquista dos joinvilenses. Que esses aniversários sejam não apenas celebrações do passado, mas um incentivo para construirmos um futuro ainda mais brilhante — concluiu.