Unidades de saúde Caladinho e Manoel Amorim de Matos passam a funcionar no mesmo espaço

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa à população da zona Sul que as unidades de saúde Manoel Amorim e Matos e Caladinho funcionarão no mesmo prédio, localizado na rua Angico, 5030, no bairro Cohab. Ambas com atendimentos médicos, de enfermagem, odontológicos, vacinação, exames laboratoriais, regulação e demais serviços disponibilizados pela atenção básica.

A unidade de saúde Manoel Amorim de Matos vai retomar os atendimentos nesta sexta-feira (14), às 7h, após um ano de paralisação devido às obras de reforma e ampliação da estrutura. A solenidade de retomada dos serviços acontece nesta quinta-feira (13), às 16h.

Por outro lado, a unidade de saúde Caladinho já está atendendo no novo endereço desde a última segunda-feira (10). Embora funcionem na mesma estrutura predial e ofereçam os mesmos serviços, as duas unidades atendem públicos de diferentes áreas de cobertura. Enquanto a unidade Caladinho é responsável pelos bairros Caladinho, Conjuntos Mamoré, Guaporé e Tucuruí, parte do Castanheiras, Aeroclube e Colônica Viçosa. Já a unidade Manoel Amorim de Matos absorve as demandas dos bairros Cohab, Floresta e Eldorado.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e estão preparadas para atender desde crianças até idosos com serviços como consultas com médicos e dentistas, exames de rotina e laboratoriais, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, serviços voltados à saúde da mulher, do homem e do idoso, puericultura, programa contra o tabagismo, vacinação, entre outros.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)