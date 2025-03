Cuidadores selecionados no Programa Unidos pela Educação Inclusiva recebem capacitação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) deu início à formação dos voluntários do programa “Unidos pela Educação Inclusiva”, na quarta-feira (12). O programa terá colaboração de mais de 700 voluntários nas funções de cuidador, mediador de aprendizagem e intérprete de Libras.

Durante a manhã e a tarde, os candidatos selecionados para a função de cuidador tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da rede municipal de ensino de Porto Velho. O treinamento, que aconteceu na Escola Estadual Major Guapindaia, abordou aspectos como atribuições legais, regime interno, estratégias de acolhimento nas unidades escolares, a importância de identificar as necessidades específicas de cada criança e o atendimento especializado no ambiente escolar.

De acordo com o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, o cuidador escolar desempenha um papel essencial no processo de inclusão de estudantes com deficiências físicas, intelectuais e/ou transtornos específicos. Este profissional oferece suporte nas atividades de alimentação, higiene e locomoção, além de atuar em todas as atividades escolares que demandem sua presença. "Essa formação, além de ser um pré-requisito estabelecido no Edital do Programa, é crucial para garantir que nossas unidades escolares contem com profissionais capacitados, contribuindo para a oferta de uma educação de qualidade no município", afirmou o secretário.

Leocádio informou que esta foi apenas a primeira capacitação para os profissionais envolvidos. A Semed já está desenvolvendo um cronograma de treinamentos regulares, que serão realizados ao longo de toda a duração do programa de contratação dos voluntários.

PROGRAMAÇÃO

Treinamento aconteceu na Escola Estadual Major Guapindaia A professora Lorraine Monteiro conduziu um treinamento sobre Regulação Sensorial, que aborda a capacidade de processar estímulos do ambiente e do corpo, essencial para a interação com o mundo e para atividades cotidianas, como autocuidados, brincadeiras e interações sociais. A psicóloga Silvia Regina apresentou técnicas de Manejo Comportamental, que auxiliam na gestão de comportamentos inesperados. A professora Kétila Batista capacitou os voluntários sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A socorrista Patrícia, da S.A Serviços, abordou o tema de Primeiros Socorros, enquanto a professora Aldelina Borba fez uma introdução à Língua Brasileira de Sinais (Libras). Por fim, a professora Aderlaine discutiu sobre Deficiência Intelectual e Síndrome de Down.

"Essa formação é um passo importante para fortalecer a inclusão na rede municipal de ensino de Porto Velho", concluiu.

MEDIADORES E INTÉRPRETES

Nesta quinta-feira (13), das 8h às 12h e das 14h às 17h, será a vez dos mediadores de aprendizagem e intérpretes de Libras passarem também pela formação. Serão trezentos mediadores e seis intérpretes selecionados e convocados para estarem presentes na Escola Estadual Major Guapindaia.

