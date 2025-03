CIDADE LIMPA – Operação da Prefeitura de Porto Velho já atendeu mais de 320 quilômetros de vias públicas e recolheu mais de 37 toneladas de lixo

A Prefeitura de Porto Velho, apesar do período chuvoso, segue firme com a Operação Cidade Limpa. Como resultado desse trabalho, mais de 320 quilômetros de vias públicas já foram atendidas e mais de 37 toneladas de lixos e entulhos foram recolhidas.

“Estamos atendendo determinação direta do prefeito Léo Moraes, que desde o primeiro dia de sua gestão tem intensificando as ações com objetivo de manter nossa cidade limpa, com menos riscos à saúde dos moradores, menos transtornos e mais qualidade de vida para todos”, destacou o secretário Giovanni Marini, titular da Semusb.

As equipes atuam em vários pontos da capital rondoniense executando limpeza de canais, roço, capina, rastelagem, varrição, desobstrução de bueiros e descarte de materiais oriundos desse trabalho, entre outros serviços.

Como forma de manter a população atualizada sobre o andamento dos trabalhos, o Prefeito Léo Moraes implantou o “Limpômetro”, uma ferramenta que contabiliza e apresenta os resultados da Operação Cidade Limpa aos munícipes.

NÚMEROS

Mutirão de limpeza - 328.266 metros de vias públicas;

Serviços de roçagem - 136.830 metros;

Limpeza de canais e valas de drenagens - 8.668 metros;

Bocas de lobo, bueiros e galerias desobstruídas - 213 unidades;

Toneladas de lixos e entulhos recolhidos - 37.187 toneladas.

Além da Semusb, a Operação Cidade Limpa reúne os esforços integrados das secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Obras e Pavimentação (Semob) e até mesmo a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), sob a coordenação da Secretaria Geral de Governo (SGG), entre outros órgãos da gestão municipal.

Texto:Augusto Soares

Foto:Ana Flávia Venâncio/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)